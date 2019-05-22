Тренер сборной Аргентины объяснил, почему некоторые звезды не попали в заявку на Копа Америка

Лионель Скалони рассказал, почему в составе его команды нет некоторых игроков.

Многих аргентинских болельщиков удивило отсутствие Мауро Икарди и Эвера Банеги в окончательном списке сборной.

"Когда выбираешь игроков из большого списка топ-исполнителей, возникают сомнения, и это нормально. Осчастливить своим решением каждого сложно, особенно в национальной сборной. Но тренер всегда пытается действовать на благо команды.

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Мы проводили встречи перед тем, как принять окончательное решение. На всем пути у нас были сомнения. И речь никогда не шла о том, чтобы запретить кого-то вызывать. Мы назвали состав и ни перед кем не закрыли дверь. Я сожалею о тех, кто не попал в список. Мы бы хотели вызвать больше игроков, но надо было назвать только 23-х", – признался Скалони на специальной пресс-конференции.

Напомним, соперниками аргентинцев на групповой стадии Копа Америка 2019 стали сборные Колумбии, Парагвая и Катара.

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