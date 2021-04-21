"Я обсуждал с игроками Суперлигу полчаса. Правильно было поговорить об этом с ними. Меня злит то, что произошло накануне. Футбол принадлежит всем. Объявить о создании Суперлиги можно было открыто, а не публиковать пресс-релизы в полночь.

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Я не хотел бы играть с Миланом, так как этот клуб – один из основателей Суперлиги. Я сказал об этом генеральному директору Сассуоло Джованни Карневали и игрокам. Только если Карневали и клуб заставят меня выйти на матч, я выйду", – приводит слова Де Дзерби Sosfanta.

Матч 32-го тура Серии А Милан – Сассуоло запланирован на 21 апреля. Кроме Милана, Италию в Суперлиге представляют еще Интер и Ювентус.

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