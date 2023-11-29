"Я снял Русина, потому что чувствовал, будто он упустил несколько возможностей. Назарий несколько раз был в офсайде, а Маенда был очень хорош на тренировках.

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Маенда был таким сильным и резким, я просто почувствовал, что пора дать ему возможность в центре. Им всем нужно играть. Мы не узнаем, смогут ли они забивать голы, если не получат время на поле", – приводит слова Моубрея Si.com.

Добавим, что Русина заменили в перерыве матча против Плимута (25 ноября), а на сегодняшнюю игру против Хаддерсфилда украинец не попал даже в заявку.

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