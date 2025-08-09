"Первые три гола мы фактически забили сами себе. Это были непонятные ошибки, которые нам следует проанализировать и разобраться с ними. Тяжело что-то говорить после такой игры. Визуально было заметно, что после этих голов команде стало тяжело. Динамо сделало хорошие замены, на поле вышли качественные игроки, и нам стало еще тяжелее.

Можно сидеть в обороне и надеяться, что команда больше не пропустит. А можно попытаться отыграться. Я сказал команде, чтобы она высоко накрывала соперника. Это был риск, ведь появились зоны, которыми воспользовались быстрые футболисты Динамо.

Юрий Копына и Марко Сапуга не прошли полных сборов с командой. Марко восстанавливался после травмы, сейчас ему можно играть лишь определенное количество минут, чтобы он постепенно набирал форму. А Юра присоединился к нам недавно.

Олег Дзюринец – талантливый футболист. Он тренируется и с первой командой, и с Рухом U-19. Мы видим его желание работать на тренировках и потенциал. Поэтому будем давать ему возможность расти и прогрессировать", – цитирует Федыка пресс-служба Руха.

