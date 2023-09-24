"Положительные эмоции, потому что мы заставили Шахтер ошибиться, весь матч доминировали. Конечно, были ошибки, не хватает опыта в позиционной игре. Но спасибо ребятам. Наша основная задача – выигрывать каждый матч, формировать качественную команду. Это первоочередная задача.

Шедевральный гол и сомнительное удаление Ракицкого в видеообзоре матча Рух – Шахтер – 1:1

Рад, что молодые футболисты выходят против такого соперника и на таком уровне играют. Пушка Слюбика? Мы тренируем эти удары, он тоже. Он пробовал это еще в прошлых матчах, ничего удивительного нет.

По моему мнению, мы доминировали тогда, когда играли еще в равных составах, имели 2 момента. На сегодня Шахтер тем и отличается, что имеет класс и квалификацию игроков. Убежден, что наша команда имеет будущее, эти футболисты могут дорасти до сборных", – поделился Пономарёв в послематчевом комментарии.

Напомним, что Рух вырвал ничью в игре против Шахтера (1:1) благодаря пушечному голу Слюбика на последних минутах.

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