toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ БАВАРИЯ - БОРУССИЯ ДОРТМУНД ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Тренер Ривер Плейта Гальярдо прокомментировал слухи о своем переходе в Барселону

17:26 11 Читати українською
Тренер Ривер Плейта Гальярдо прокомментировал слухи о своем переходе в Барселону
Марсело Гальярдо / El Dia

Главный тренер аргентинского Ривер Плейта Марсело Гальярдо прокомментировал информацию о своем возможном переходе на должность наставника Барселоны.

"Я знаю, что сейчас многие издания связывают меня с Барселоной. Это удивительно, ведь никто из испанского клуба не говорил со мной.

Месси выбрал своего фаворита на должность тренера Барселоны

Сейчас не очень подходящий период для таких разговоров, ведь у нас впереди очень важные матчи. Я не могу отвлекаться и постоянно реагировать на слухи", – цитирует 43-летнего специалиста Globo Esporte.

Отметим, что за 5 лет в Ривер Плейте Гальярдо выиграл 10 трофеев. "Миллионеры" из столицы Аргентины завоевали Кубок Либертадорес в 2015 и 2018 годах и уже вышли в финал нынешнего розыгрыша, где встретятся с бразильским Фламенго.

Вальверде вбиває Барселону

blog_ava
"Когда прощался с "Ювентусом", то видел, как люди плачут". Правила жизни Алессандро Дель Пьеро
10:25
1043
Теги
Барселона Барселона Испания Ривер Плейт Ривер Плейт Марсело Гальярдо Марсело Гальярдо
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Венгер подтвердил, что ведет переговоры с Баварией
    Німеччина — 00:18283 Венгер подтвердил, что ведет переговоры с Баварией
1
час
:
53
мин
Бавария
19:30
Боруссия Дортмунд
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук