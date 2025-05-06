"Мы знали, что матч будет очень сложным, ведь играть на выезде всегда непросто. Во втором тайме мы действовали лучше и могли забить второй мяч. Мы всегда хотим побеждать и радовать наших болельщиков, но, к сожалению, на этот раз не все сложилось так, как планировали.

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Насчет моей замены – это было тактическое решение. Я получил желтую карточку еще в первом тайме, поэтому тренер решил изменить схему", – цитирует Сикана Günebakış Gazetesi.

К слову, Даниил Сикан перешел в Трабзонспор зимой этого года из Шахтера за 6 миллионов евро. Украинец не сразу получил доверие тренерского штаба и редко появлялся на поле, однако в последних матчах форвард получает игровое время и эффективно им пользуется. На его счету уже 14 матчей, 3 гола и 3 результативные передачи во всех турнирах.

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