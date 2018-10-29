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Тренер Ренна Лямуши: Мы создали много моментов, но при этом сами пропустили второй гол

26 октября 09:23 109 Читати українською
Тренер Ренна Лямуши: Мы создали много моментов, но при этом сами пропустили второй гол
Сабри Лямуши / фото: L'Equipe

Наставник Ренна Сабри Лямуши прокомментировал поражение своей команды от Динамо в матче 3 тура Лиги Европы 2018/19.

Напомним, Динамо победило Ренн в матче 3 тура группового турнира Лиги Европы. Победный гол в составе киевлян на последних минутах встречи забил Виталий Буяльский.

Тренер Ренна Сабри Лямуши был очень расстроен поражением, однако французский специалист верит, что его команда может пройти в плей-офф турнира.

"Мы очень разочарованы. Очень! Игроки сделали все от них возможное, они полностью отдавались игре, особенно во втором тайме. Мы создали много моментов, но при этом сами пропустили второй гол в конце встречи.

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На этом уровне важен опыт. Это и проблема реализации, и техники, было слишком много брака. Мы заканчивали поединок в численном преимуществе, мы должны были действовать спокойнее. Мелкие детали на этом уровне очень важны. Слишком часто с начала сезона мы допускаем ошибки.

Мы играем матчи, чтобы победить в них, но когда мы не можем выиграть, мы не должны проигрывать. Сегодня мы проиграли, и будет очень сложно пройти дальше, но у нас все еще есть возможность квалифицироваться в следующий раунд", – цитирует Лямуши Dynamo.kiev.ua.

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Лига Европы3 турРоазон Парк (Ренн)

Ренн - Динамо Киев: Четверг 25 октября 2018

Ренн
Матч окончен
1 : 2
Динамо Киев
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