Руководство клуба приняло нелегкое решение о смене главного тренера из-за неудовлетворительных результатов. Отныне Шон Дайч не является наставником Бернли. Вместе с 50-летним специалистом "кларетовых" покинул и его тренерский штаб, сообщает официальный сайт клуба.

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Дайч являлся рекордсменом среди всех действующих наставников клубов АПЛ по продолжительности работы в элитном дивизионе. Тренер возглавил Бернли еще осенью 2012 года и стал главным создателем одного из самых успешных периодов в истории клуба. Дайч дважды вывел команду в Премьер-лигу (2013 и 2016), под его руководством Бернли завоевал путевку в еврокубки впервые за 51 год.

В ближайшее время "кларетовые" объявят имя нового тренера, который попытается удержать команду в элите. Бернли осталось сыграть 8 матчей, а отставание от Эвертона, находящегося на спасительной 17-й позиции АПЛ, составляет 4 очка.

К матчу с Вест Хэмом, который состоится 17 апреля, команду будет готовить Майк Джексон – наставник молодежки.

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