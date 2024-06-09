34-летний Давиде Анчелотти уже имеет предложения от двух клубов – Реймса и Лестера. Оба клуба видят в Давиде лицо их нового проекта.

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Как сообщает Relevo, сын тренера Реала Карло Анчелотти, который работает его помощником, планирует продолжить работу в мадридском клубе еще на один год, хотя несколько команд в Европе считают, что он готов к самостоятельной работе.

Однако пока итальянец хочет остаться в Реале еще на один год. Не закрывая двери для возможных предложений и не исключая встречи с потенциальными кандидатами, он намерен завершить вместе с Карло свой этап на Сантьяго Бернабеу, а затем стать главным тренером клуба, соответствующего его характеристикам.

Син Анчелотті живе своє найкраще життя – чим він займається в Реалі і як доносить батькові те, що інші бояться?