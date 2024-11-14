Байеру придётся искать нового тренера. По информации испанской редакции Eurosport, Хаби Алонсо станет преемником Карло Анчелотти в Реале с сезона 2025/26. Минувшим летом Алонсо уже общался с Реалом по поводу работы, но остался верен Леверкузену.

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Тем не менее, поражение Реала от Барселоны со счётом 0:4 многое изменило. Президент "бланкос" Флорентино Перес принял решение не продлевать сотрудничество с Анчелотти и вновь обратился к Алонсо. На сей раз Хаби уже не отказал.

Сообщается, что Алонсо возьмёт с собой из Леверкузена в Мадрид левого защитника Алехандро Гримальдо.

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