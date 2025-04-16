Легенда Реала Рауль, который работает с молодежной командой, получил вариант для продолжения карьеры.

Шальке начал поиски нового тренера на сезон 2025/26. Сначала немецкий клуб обратился к Доменико Тедеско и Лукасу Квасньоку, наставника Падеборна. Как сообщает Bild, оба специалиста отказали "горняками".

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Одним из самых вероятных вариантов для Шальке является Рауль, тренер молодежной команды Реала. Издание отмечает, что испанский тренер внимательно следит за событиями в клубе и даже обдумывал свой уход. Рауль будет ждать официальных предложений, а уже потом примет решение. Добавляется также, что легенда мадридцев поддерживает тесную связь с руководством Шальке.

"Горняки" сейчас выступают во второй Бундеслиге, где занимают 11 строчку с 37 баллами. Шальке за свою историю семь раз завоевывал титул чемпиона Германии.

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