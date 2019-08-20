"Тренер повез нас на военную базу, чтобы мотивировать, а мы проиграли 0:5", – экс-легионер Карпат

Бывший защитник Карпат Данило Авелар рассказал, как команду повезли на военную базу перед одним из поединков УПЛ.

"Когда я играл в Украине, наш тренер отвез нас на военную базу, чтобы мотивировать команду.

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Мы стреляли из АК-47, а одному футболисту даже позволили выстрелить из базуки. Через два дня мы проиграли 0:5", – цитирует Авелара Twitter журналиста Альберта Ортеги.

Авелар выступал за Карпаты с 2010 по 2013 годы, отправляясь в аренду в Шальке и Кальяри. Львовян в этот период возглавляли Олег Кононов, Павел Кучеров, Владимир Шаран, Юрий Дячук-Ставицкий, Николай Костов и Александр Севидов.

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