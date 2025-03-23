Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес поддержал нападающего Криштиану Роналду перед матчем с Данией в плей-офф Лиги наций.

"Обе команды очень гибкие в тактическом плане, мы играли в два нападающих. Нам нужно задействовать наших игроков в зависимости от соперника.

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Но не нужно пытаться говорить о Криштиану в каждой игре. Если Роналду забивает, он самый важный игрок в команде. Когда он не забивает – это из-за его возраста. Такая оценка несправедлива", – цитирует Мартинеса abola.

Напомним, Португалия в первом матче плей-офф проиграла Дании со счетом 0:1. После поражения порция критики досталась Криштиану Роналду. Следующая игра состоится 23 марта.

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