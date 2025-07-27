"У нас есть план построить свой стадион, базы. Считанное количество команд УПЛ играет на собственных стадионах, а набросились почему-то на Полтаву. Так же неприятно было слышать, что в УПЛ зашли колхозы, которые понижают уровень чемпионата. Не мы же виноваты, что уровень Премьер-лиги сейчас такой.

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Уровень Первой лиги держится на высоком уровне. В УПЛ сейчас нет много денег, качественных легионеров, которые создавали разницу. Посмотрите на Кубок, где Виктория и Буковина играют в ключевых раундах. Надо задавать вопросы командам УПЛ, как они дожились до того, что вылетают. К нам какие вопросы?", – сказал Тимченко в интервью Українському футболу.

Напомним, Полтава заняла второе место в прошлом сезоне Первой лиги и впервые в своей истории вышла в элитный дивизион. В первом туре полтавчане встретится с Рухом. Игра состоится 1 августа, начало матча – в 18:00 по киевскому времени.

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