Неудачный спарринг сборной Украины против Польши (1:3) подарил много тем для обсуждения.

Экспериментальный состав Реброва похоронил себя, за полчаса пропустив 3 гола от Польши. “Кадра” также была далека от своей лучшей версии, но использовала слабость соперника на стандартах. Специалисты бьют тревогу перед Евро.

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Еще одним неприятным моментом товарищеского матча стала травматичность. Сергею Реброву пришлось выслушивать претензии от Михала Пробежа. После матча тренера "желто-синих" добивали расспросами о голе бывшего украинца. Все эти истории воедино собрал Футбол 24 в новом выпуске на YouTube.