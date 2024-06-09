Тренер Польши жестко наехал на Реброва, радости Романчука не понял никто – сборной Украины предвещают разгром на Евро
10:41 - Читати українською
Неудачный спарринг сборной Украины против Польши (1:3) подарил много тем для обсуждения.
16’ Пётр Зелиньски
30’ Тарас Романчук
Артем Довбик 41’
16’ Пётр Зелиньски
30’ Тарас Романчук
41’ Артем Довбик
Экспериментальный состав Реброва похоронил себя, за полчаса пропустив 3 гола от Польши. “Кадра” также была далека от своей лучшей версии, но использовала слабость соперника на стандартах. Специалисты бьют тревогу перед Евро.
"Команда пожарных из комедийного сериала": сборная Украины подверглась "унижению интеллекта" – кринж и фаталити в Польше
Еще одним неприятным моментом товарищеского матча стала травматичность. Сергею Реброву пришлось выслушивать претензии от Михала Пробежа. После матча тренера "желто-синих" добивали расспросами о голе бывшего украинца. Все эти истории воедино собрал Футбол 24 в новом выпуске на YouTube.
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter