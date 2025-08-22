Гресь на своей странице в Instagram опубликовал видео, на котором Назаренко падает после контакта с защитником “фиалок” Марином Понграчичем. Тренер Полесья сообщил, что задал вопрос арбитру матча относительно его работы на игре сборной России, которая состоялась после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Ротань прокомментировал фиаско Полесья в матче с Фиорентиной: "Хочу своим ребятам сделать комплимент"

"После матча подошел к арбитру и рассказал ему историю, как рядом с домом футболиста, которого толкнули в спину, прилетела российская ракета. В Днепре. А потом спросил у него, как он мог работать на матче сборной этих уродов. Тот промолчал и пошел дальше..

Мы проиграли не из-за арбитра, но с этим кто-то должен что-то делать?" – написал Гресь.

К слову, главным арбитром матча Полесье – Фиорентина был азербайджанец Алияр Агаев, ему помогали лайнсмены Зейнал Зейналов и Акиф Амирали. Все трое судей в июне 2025 года обслуживали товарищеский матч Россия – Нигерия (1:1), который состоялся в Москве.

Фиорентина в меньшинстве разгромила Полесье – автогол Кудрика, неназначенный пенальти, красная экс-игрока ПСЖ