Наставник Буковины Григорий Чурилов поделился, какие поощрения были использованы для команды после выхода в полуфинал Кубка Украины.

– Заметил, что на стадионе присутствовал владелец Буковины Владимир Дубинский. После поединка он зашел в раздевалку поздравить команду с победой?

– В раздевалку президент не заходил.

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– Довольно странно... Возможно, вы уже знаете, то скажите – за проход в 1/2 финала Кубка Украины команде выпишут повышенные премиальные?

– Дубинский – человек солидный, щедро отблагодарит 100%. Уверен в том, что премия будет.

– Дополнительный выходной для ребят предусмотрен?

– С языка сорвали. Вот сам только хотел сказать, что на 2 апреля я всем игрокам дал выходной.

– А по бутылке пива за победу разрешили выпить, заслужили, все же?

– Такого не было, – сказал Чурилов в интервью Украинскому футболу.

Напомним, что в четвертьфинале Кубка Украины Буковина одержала победу над Викторией (2:1) и впервые в истории вышла в полуфинал турнира.

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