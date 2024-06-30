"Мы следим абсолютно за всем, что делает Динамо, нам все интересно. Мы видим, что они подписывают новых игроков, что они становятся сильнее. Нам жаль, что сборная Украины так рано вылетела из чемпионата Европы, потому что мы могли получить более уставшего соперника.

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Однако их группа была невероятной, они добыли четыре очка и вылетели – это случилось впервые. В сборной Украины было шесть игроков Динамо, четверо – игроки стартового состава, что вызывает уважение", – сказал Станоевич в интервью для Спортски Журнал.

Напомним, что Партизан станет первым соперником Динамо в квалификации Лиги чемпионов. Первый поединок состоится уже 23 июля, а ответный матч – 30-го.

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