"Нас ожидает соперник высочайшего уровня с большим европейским опытом. Динамо Киев – очень сильная и хорошо подготовленная команда, агрессивная в своей тактике и сплоченная вокруг крепкого костяка игроков.

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Нам нужно будет дисциплинированно играть в обороне, показывать в свою игру и пытаться завладеть инициативой, когда это возможно.

Победа – это всегда наша цель. Но, как я уже говорил, хорошо обороняться и сохранить сухие ворота было бы крайне важно в первом матче. Это обеспечило бы нам преимущество перед второй игрой", – цитирует главного тренера Пафоса Хуана Карлоса Карседо This is Mappa в соцсети X.

Напомним, что матч Динамо – Пафос состоится уже сегодня, 5 июля. Стартовый свисток – в 21:00 по киевскому времени.

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