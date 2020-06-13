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Тренер Овьедо назвал хороший момент в первой игре команды Лунина после карантина – украинец причастен к комплиментам

10:50 10 Читати українською
Тренер Овьедо назвал хороший момент в первой игре команды Лунина после карантина – украинец причастен к комплиментам
Овьедо спас ничью благодаря Лунину / ФК Понферрадина

Наставник астурийцев Хосе Анхель Зиганда доволен ничьей с Понферрадиной в первом матче Сегунды после возобновления чемпионата.

Овьедо удержал нулевую ничью с Понферрадиной в первом матче после возобновления сезона в Испании. Андрей Лунин стал одним из главных героев поединка, совершив несколько эффектных сейвов. Хотя не обошлось и без ошибок – в одном из эпизодов украинец "привез" выход на собственные ворота, но сумел исправиться.

Роскошные сейвы Лунина в видеообзоре матча Овьедо – Понферрадина

"Должен признать, что мы продемонстрировали немного не ту игру, которой ожидали, но я рад, что футбол наконец-то вернулся. Ничья – приемлемый результат для Овьедо, ведь мы выглядели несколько пассивными и не сумели создать достаточно остроты у ворот соперника. Хотя до игры мы рассчитывали на 3 очка.

Позитив – это то, что мы не пропустили в свои ворота. Это очень важный момент. Мы хорошо защищались, хотя в нескольких эпизодах чувствовалась нервозность.

Теперь нужно думать о следующей игре. У Овьедо осталось 10 важных матчей. Нам нужно хорошо поработать, ведь есть вещи, которые мы можем усовершенствовать и стать лучше", – цитирует наставника официальный сайт Овьедо.

К слову, уже по итогам тура Овьедо рискует опуститься в зону вылета. Интересно, что конкурентами команды Лунина является Альбасете и Луго, за которые выступают Роман Зозуля и Василий Кравец соответственно.

Овьедо – Понферрадина: Лунин сам порождает и хоронит интригу – украинец стал абсолютным героем первого за 3 месяца матча

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Испания Украинцы за рубежом Хосе Анхель Зиганда Хосе Анхель Зиганда Понферрадина Понферрадина Овьедо Овьедо Андрей Лунин Андрей Лунин Сегунда
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