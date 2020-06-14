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Тренер Олимпика назвал секрет успеха дончан в матче против Львова

09:19 24 Читати українською
Тренер Олимпика назвал секрет успеха дончан в матче против Львова
Игорь Климовский / ФК Олимпик

Наставник донецкой команды Игорь Климовский прокомментировал победу своих подопечных над Львовом в 26-м туре чемпионата Украины (2:0).

53’ Максим Тейшейра
84’ Максим Тейшейра
 
53’ Максим Тейшейра
84’ Максим Тейшейра

"Очень приятно, что мы одержали победу, мы давно этого ждали. Игра удалась. Были забиты два замечательных гола. Ребята выполнили установку, все что мы планировали было реализовано на 100%.

Олимпик – Львов – 2:0 – видео голов и обзор матча

Встреча была интересной для зрителей. Сегодня мы были сильнее. У нас был правильный настрой: забить и сыграть на ноль сзади. В перерыве мы указали нашим футболистам на ошибки, сказали, что нужно исправить, что нужно больше разворотов", – цитирует Климовского официальный сайт Олимпика.

Напомним, победа позволила донецкой команде опередить Львов в турнирной таблице – Олимпик набрал 23 очка и находится на девятой строчке. Подопечные Егише Меликяна с 22-ю пунктами предпоследние.

Олимпик дома победил Львов – дончане прервали 10-матчевую безвыигрышную серию, Тейшейра забил шедевральный гол

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Олимпик - Львов Олимпик Олимпик Львов Львов Игорь Климовский Игорь Климовский
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