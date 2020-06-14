Тренер Олимпика назвал секрет успеха дончан в матче против Львова

Наставник донецкой команды Игорь Климовский прокомментировал победу своих подопечных над Львовом в 26-м туре чемпионата Украины (2:0).

"Очень приятно, что мы одержали победу, мы давно этого ждали. Игра удалась. Были забиты два замечательных гола. Ребята выполнили установку, все что мы планировали было реализовано на 100%.

Олимпик – Львов – 2:0 – видео голов и обзор матча

Встреча была интересной для зрителей. Сегодня мы были сильнее. У нас был правильный настрой: забить и сыграть на ноль сзади. В перерыве мы указали нашим футболистам на ошибки, сказали, что нужно исправить, что нужно больше разворотов", – цитирует Климовского официальный сайт Олимпика.

Напомним, победа позволила донецкой команде опередить Львов в турнирной таблице – Олимпик набрал 23 очка и находится на девятой строчке. Подопечные Егише Меликяна с 22-ю пунктами предпоследние.

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