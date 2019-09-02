Тренер Олимпика Климовский: Динамо гораздо более предсказуемое, чем Шахтер

Исполняющий обязанности главного тренера Олимпика Игорь Климовский сравнил стиль игры двух грандов УПЛ – Динамо и Шахтера после матча с "горняками" (0: 4).

"Мы допустили слишком много тактических ошибок. Мы потеряли игровую дисциплину. Не нашлось ни одного человека в команде, кто бы взял на себя роль лидера и в нужный момент успокоил ребят. Это и моя вина. Не смог достучаться до футболистов. Игру проигрывает тренер...

Олимпик – Шахтер – 0:4 – видео голов и обзор матча

Однако на второй тайм мы вышли с хорошим настроем, но, опять-таки, ошибка, допущенная защитником, привела к третьему голу, после чего мы откровенно посыпались. Сложно играть против таких команд, как Шахтер. Все футболисты хорошо обучены. Они хорошо двигаются, выполняют все элементы на высокой скорости.

Мы изучали Шахтер. Просматривали много видео. Мы знали, если много прессинговать игроков соперника, то они будут ошибаться. Собственно, это и показали первые минуты матча, когда у нас получалось реализовывать наш план. Но тактические ошибки наших игроков в итоге привели к такому счету.

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Против Динамо (1:1) мы играли в пять защитников и это помогло нам. С Шахтером нельзя было слишком прижиматься к своим воротам. Нам нужно было насытить центр поля, чтобы не дать сопернику пространства на подступах к штрафной. Но не стоит забывать о том, что у Шахтера очень индивидуально сильные футболисты. Все-таки киевляне были куда более предсказуемы, чем Шахтер", – цитирует Климовского пресс-служба Олимпика.