Наставник Олимпиакоса Хосе Луис Мендилибар похвалил Романа Яремчука не только за дубль в ворота Панатинаикоса (4:2), но и за преданность делу на протяжении всего сезона.

– Прокомментируйте игру Яремчука в последних матчах.

– Яремчук – игрок, который с начала сезона неустанно работал, не высказывая своего мнения и не требуя ничего, не повышая голоса и не прося ничего сверх того, что он получал. От нападающего мы не ждем просто гол. Яремчук делает на поле намного больше, что было видно по его первому голу. Кто-то может сказать, что это вина вратаря, но если нападающий не выйдет на мяч, гола не будет. Мы попросили его быть агрессивным и преследовать соперника без мяча, и он показал, что может это делать.

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– Похоже, вы были правы относительно Яремчука, потому что настояли на его сохранении, хотя игрок мог уйти еще в январе.

– Мы должны уважать каждого. Чего я не хочу делать, так это относиться к человеку так, будто он ничто. Бывает, что нападающий может не забивать определенный период или играть не очень хорошо, но вы не можете просто повернуться к нему спиной, оставить его на произвол судьбы и выгнать, особенно если он хороший парень. Даже если дела идут не так, как хотелось бы, хороший характер в команде всегда помогает", – цитирует Мендилибара пресс-служба Олимпиакоса.

Напомним, прошлым летом греческий гранд заплатил Брюгге за Яремчука 2 млн евро. В первые 6 месяцев украинец получал мало игровой практики, однако в последнее время ситуация налаживается. Роман отметился дублями в кубковом матче против АЕКа, в Лиге Европы против Буде-Глимта, а вчера – в греческом супердерби против Панатинаикоса.

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