"Мой путь начался в городе Красноград в Харьковской области. Я попросил родителей, чтобы они отвели меня в футбольную секцию. Там был тренер, который на первых тренировках очень на меня кричал.

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Я сказал, что не хочу больше играть. Я ушел и потом просто играл с друзьями во дворе. Однако через год я вернулся. Все же понял, что не могу без футбола, хочу заниматься больше.

Мне удалось поработать в академии со многими хорошими тренерами, которые верили в меня, давали свободу действий. Именно поэтому я мог показывать свои лучшие навыки и благодаря этому стал футболистом, который не боится брать ответственность на себя", – сказал Мудрик в комментарии для журнала Лиги чемпионов.

Напомним, в текущем сезоне Михаил провел за Шахтер 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 7 голов и отдал 7 результативных передач.

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