Главный тренер Оболони Валерий Иващенко рассказал о планах клуба в подготовке к следующему сезону, который команда начнет в УПЛ.

"Сначала нужно понять, на что рассчитывает руководство по бюджету. Не хочется выйти в Премьер-лигу и просто "плестись" в конце турнирной таблицы. Оболонь – клуб с историей и традициями, играл в УПЛ, переигрывал и Динамо, и Шахтер, поэтому имеет право "зацепиться" и решать глобальные задачи. Мы, как тренеры, хотим решать максимальные задачи, поэтому будем разговаривать с руководством о перспективах и задачах.

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В любом случае, усиление будет. Первая лига и УПЛ – разные лиги, есть повышение уровня футбола и скоростей. Мы имеем коллектив, который не играл на уровне УПЛ. Задачу выхода решили благодаря коллективу. Нужно точечно подходить к усилению команды, не кардинально, потому что ребята своим трудом и отношением заслужили играть в УПЛ. Нам нужна здоровая конкуренция – это будет во благо футболистам", – поделился Иващенко в интервью Dynamo.kiev.ua.

Напомним, что Оболонь вместе с Полесьем гарантировала выход в УПЛ по итогам Первой лиги, набрав 27 очков в чемпионской группе.

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