"Для меня ближе Луческу, потому что я играл под его руководством много лет. Это человек номер один в моей карьере.

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При нем я окончательно сформировался как игрок, выиграл кучу трофеев. Он вместе с командой вывел меня на уровень, который позволил попасть в лучшую команду мира – Барселону. У Луческу колоссальный опыт, он супертактик. Мистер жесткий и требовательный как тренер. С ним было непросто работать. Если что-то тогда меня и раздражало, то со временем я понял, что он все делал правильно – это было для развития.

Но, при всем уважении к Луческу, Гвардиола – более сильный тренер. Мистер большую часть своей карьеры проработал в Украине и Турции, а Гвардиола – в Ла Лиге, Бундеслиге, АПЛ. Согласитесь, трофеи этих чемпионатов отличаются по ценности", – сказал Чигринский в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, под руководством Луческу Чигринский провел 8 лет, тогда как с Гвардиолой проработал лишь 1 сезон.

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