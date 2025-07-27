Форвард Ньюкасла Александр Исак не присоединится к команде на межсезонном турне.

Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау категорически прокомментировал ситуацию вокруг Александра Исака после поражения от Арсенала (2:3) в товарищеском матче в Сингапуре.

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Шведский форвард, который не поехал с командой на предсезонный тур из-за проблем с мышцей бедра, не присоединится к составу в ближайшее время. "Нет, ни одного шанса", – коротко ответил Хау на вопрос, появится ли Исак в турне впоследствии, , как сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Исак уже публично заявлял о желании сменить клуб этим летом. Среди главных претендентов – Ливерпуль, а также клубы Саудовской Аравии, хотя последний вариант считается маловероятным. Ньюкасл оценивает своего нападающего в 176 миллионов евро и не планирует продавать его за меньшую сумму.

Пока ситуация с Исаком остается неопределенной, Ньюкасл продолжает подготовку к сезону. Впереди – матч против сборной звезд Южной Кореи и спарринг с Тоттенхэмом.

В составе Ньюкасла Исак провел 109 матчей, в которых отметился 62 голами и 11 ассистами. Контракт игрока с командой действует до 2028 года.

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