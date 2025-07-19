"Это было мое решение (не включать Исака в заявку). Я решил отправить его домой из-за всех спекуляций вокруг возможного трансфера.

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Последнее, чего он бы хотел, это сидеть на трибунах и смотреть матч. Это было несправедливо по отношению к нему. Но я уверен, что он будет игроком Ньюкасла после конца этого трансферного окна", – цитирует заявление Эдди Хау журналист talkSPORT Бен Джейкобс.

Когда специалиста спросили насколько он уверен в том, что он останется, он ответил:

"Трудно дать 100%гарантию относительно будущего любого игрока. Это футбол и ты никогда не знаешь, что может произойти. Единственное, что я знаю точно – Александр любит Ньюкасл, игроков в команде и действительно счастлив здесь".

Добавим, что без Исака Ньюкасл проиграл Селтику в товарищеской встрече со счетом 0:4.

Шведского форварда активно связывали с трансфером в Ливерпуль, но теперь главным фаворитом на него называют Аль-Хиляль, который может предложить за игрока около 150 млн евро.

"Alex is happy at Newcastle"



Eddie Howe on Alexander Isak's future at Newcastle pic.twitter.com/3NzNdKejep — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 19, 2025

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