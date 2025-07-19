Тренер Ньюкасла "отцепил" Исака от команды из-за слухов о трансфере: "Трудно дать 100% гарантию"
Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау высказался относительно судьбы в команде Александра Исака.
"Это было мое решение (не включать Исака в заявку). Я решил отправить его домой из-за всех спекуляций вокруг возможного трансфера.
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Последнее, чего он бы хотел, это сидеть на трибунах и смотреть матч. Это было несправедливо по отношению к нему. Но я уверен, что он будет игроком Ньюкасла после конца этого трансферного окна", – цитирует заявление Эдди Хау журналист talkSPORT Бен Джейкобс.
Когда специалиста спросили насколько он уверен в том, что он останется, он ответил:
"Трудно дать 100%гарантию относительно будущего любого игрока. Это футбол и ты никогда не знаешь, что может произойти. Единственное, что я знаю точно – Александр любит Ньюкасл, игроков в команде и действительно счастлив здесь".
Добавим, что без Исака Ньюкасл проиграл Селтику в товарищеской встрече со счетом 0:4.
Шведского форварда активно связывали с трансфером в Ливерпуль, но теперь главным фаворитом на него называют Аль-Хиляль, который может предложить за игрока около 150 млн евро.
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