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Тренер Нивы Т шокировал заработками игроков новичка Первой лиги

13:55 - Читати українською
Тренер Нивы Т шокировал заработками игроков новичка Первой лиги
Нива Т / ФК Нива Т

Главный тренер тернопольской Нивы Василий Малык рассказал, как футболисты справляются с паузой, вызванной пандемией COVID-19.

"Сначала ждали, пока это все решится. Затем, когда пауза затянулась, раздали индивидуальные задания. А дальше оно уже так и сошло. Ждали лучших времен, поэтому сейчас будем приступать к уже настоящей подготовке. Сборы запланированы на середину этого месяца.

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Как футболисты пережили этот период? Есть ребята, которые подрабатывают, чтобы карантин не так сильно ударил по финансовой стороне. О профессии говорить не буду, ведь не знаю, имею ли право на это. Может, кто-то и не хочет, поэтому пусть останется в секрете. Но знаю, что ребята подрабатывали", – сказал Малик в комментарии изданию Sportarena.

Напомним, тернопольский клуб по итогам сезона занял первую строчку в группе А Второй лиги и вышел в Первую лигу.

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Теги
Первая лига футбольные финансы Василий Василий Малик Нива Тернополь Нива Тернополь
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