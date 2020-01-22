Тренер Нефтчи оценил силу Динамо после очного спарринга

Исполняющий обязанности главного тренера Нефтчи Физули Мамедов поделился мыслями относительно контрольного матча против киевского Динамо (1:2).

"Знали, против кого играли. Соперник был силен. Ребята старались по максимуму выполнять задания. В целом, я доволен.

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Будем работать. Ошибки есть, надо работать над ними и исправлять. Ребята показали характер, что мне понравилось. Как скажется на команде уход Роберто Бордина? Еще есть время. Будем стараться сделать свою игру лучше", – цитирует Мамедова Azerisport.

Напомним, голами в составе Динамо отметились Виталий Миколенко и Назарий Русин.

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