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Тренер Нефтчи оценил силу Динамо после очного спарринга

08:27 220 Читати українською
Тренер Нефтчи оценил силу Динамо после очного спарринга
Физули Мамедов / Сайт Нефтчи

Исполняющий обязанности главного тренера Нефтчи Физули Мамедов поделился мыслями относительно контрольного матча против киевского Динамо (1:2).

Товарищеские матчи
Динамо Киев
2
2 : 1
1
Нефтчи
16:00 20:01:2020
завершено
 

"Знали, против кого играли. Соперник был силен. Ребята старались по максимуму выполнять задания. В целом, я доволен.

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Будем работать. Ошибки есть, надо работать над ними и исправлять. Ребята показали характер, что мне понравилось. Как скажется на команде уход Роберто Бордина? Еще есть время. Будем стараться сделать свою игру лучше", – цитирует Мамедова Azerisport.

Напомним, голами в составе Динамо отметились Виталий Миколенко и Назарий Русин.

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Динамо Киев Динамо Киев Зимние сборы Нефтчи Нефтчи Товарищеские матчи Физули Мамедов Динамо Киев - Нефтчи
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