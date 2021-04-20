"Травма Нет, я уже полностью восстановился после нее и готов играть. Но сейчас тренер не доверяет мне место на поле. Жду своего шанса.

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Задумывался ли я над уходом из клуба? Все возможно. У меня есть разные мысли на этот счет, однако на данный момент у меня еще год контракта с командой.

Были ли предложения из Украины? Пока нет, ведь у меня действующий контракт. Обычно они поступают почти за полгода до его окончания, поэтому пока еще рано об этом говорить", – сказал Дитятьев в комментарии изданию Footboom.

Напомним, Алексей перешел в Краковию в июле 2017 года из львовских Карпат в статусе свободного агента. В текущем сезоне 32-летний украинец не сыграл в Экстраклясе ни одного матча – он пропустил длительный период из-за повреждения и выходил на поле в последний раз аж в июле 2020-го.

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