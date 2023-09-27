Тренер Мудрика шокировал странным предрассудком – известно, что держит Почеттино в своем офисе
Главный тренер Челси Маурисио Почеттино верит, что обычный фрукт может помочь его команде.
"Дайте время лимонам. Это то, во что мы все верим. Если вы хотите иметь хорошую энергетику, вам нужно воплощать в жизнь все то, во что вы верите.
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Я верю в лимоны, но в Тоттенхэме они начали работать через полтора-два года. Им нужно длительное время, они не волшебные, но я как никогда в них верю. В моем офисе есть желтые, зеленые... разные виды, из Испании, из Италии. Я не хочу врать, есть большая коробка лимонов.
Всегда считал, что желтые лимоны работают намного лучше, чем зеленые, но теперь я верю в любой цвет – любой цвет может помочь. Если бы мог получить синий лимон (как форма у Челси), это было бы еще лучше", – цитирует наставника лондонцев The Athletic.
Напомним, что Челси дважды проиграл в последних трех матчах. В трех турах подряд "синие" не могут забить хотя бы гол. Сейчас команда Почеттино находится на 14 месте, имея лишь пять баллов.
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