"Дайте время лимонам. Это то, во что мы все верим. Если вы хотите иметь хорошую энергетику, вам нужно воплощать в жизнь все то, во что вы верите.

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Я верю в лимоны, но в Тоттенхэме они начали работать через полтора-два года. Им нужно длительное время, они не волшебные, но я как никогда в них верю. В моем офисе есть желтые, зеленые... разные виды, из Испании, из Италии. Я не хочу врать, есть большая коробка лимонов.

Всегда считал, что желтые лимоны работают намного лучше, чем зеленые, но теперь я верю в любой цвет – любой цвет может помочь. Если бы мог получить синий лимон (как форма у Челси), это было бы еще лучше", – цитирует наставника лондонцев The Athletic.

Напомним, что Челси дважды проиграл в последних трех матчах. В трех турах подряд "синие" не могут забить хотя бы гол. Сейчас команда Почеттино находится на 14 месте, имея лишь пять баллов.

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