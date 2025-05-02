"Будем ли делать чемпионский коридор Ливерпулю? Конечно. Это традиция, они выиграли АПЛ и заслужили это. Не думаю, что нам это нужно, чтобы понять, как здорово выиграть Премьер-лигу. Думаю, мы и так знаем, что это что-то очень приятное. Но, конечно, когда стоишь там, то наши игроки, вероятно, подумают: "Я хотел бы однажды оказаться внутри коридора".

Гвардиола отреагировал на чемпионство Ливерпуля, которое прервало 4-летнюю гегемонию Ман Сити: "Нееет!"

На протяжении сезона разница заключалась в том, что они были более последовательными, чем мы. Часть чемпионата мы были очень хороши, а потом проиграли несколько матчей. Это, видимо, и было главной причиной. Также фактор опытных футболистов, которые знают, как выигрывать матчи, и тому подобное. Думаю, что сейчас они имеют нечто большее по сравнению с нами", – цитирует Мареску ВВС.

Напомним, Ливерпуль набрал 82 очка и гарантировал себе чемпионство за 4 тура до финиша. Челси с 60 пунктами занимает лишь пятую строчку в турнирной таблице АПЛ и до сих пор не обеспечил себе участие в ЛЧ. Очная встреча команд состоится 4 мая, стартовый свисток в 18:30 по киевскому времени.

Челси без Мудрика разгромил сенсационный Юргорден в первом полуфинале Лиги конференций, Бетис дома дожал Фиорентину