"Какой бы сильной ни была поддержка, но я получил и несколько не очень приятных электронных писем. Некоторые желали смерти мне и моим детям. Очевидно, такое неприятно получать. Это новый вызов для меня – окей, как мне вести себя? Чем выше вы поднимаетесь, тем больше давления на вас как на личность. Я хочу добиться успеха здесь.

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Если вы идете на работу, и кто-то оскорбляет вас, это не будет приятным. Вы можете ответить на это двумя способами. Я мог бы сказать, что мне все равно, но вы знаете, что это было бы ложью. Всем важно, что думают другие люди, потому что мы запрограммированы быть социально связанными.

Спросите мою семью, как сложилась жизнь для меня и для них. Это было совсем неприятно. Я понимаю, что болельщики идут домой раздраженные, ведь команда не выигрывает. Впрочем, поверьте, моя жизнь за последние 3-4 месяца тоже не была сладкой. Тем не менее, я благодарю за этот опыт", – цитирует Поттера Sky Sports.

Напомним, Челси набрал всего 3 очка в последних 4 турах АПЛ и застрял на десятой строчке. Плей-офф ЛЧ тоже начался неудачно – Мудрик и компания минимально проиграли на поле Борусии Д.

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