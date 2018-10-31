Тренер Миная Харковщенко: Мы не боимся Динамо

Главный тренер Миная Игорь Харковщенко поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Кубка Украины против Динамо.

"Нам очень интересно сыграть с такой сильной командой. Мы, конечно, не боимся Динамо и постараемся порадовать своих болельщиков и президента нашего клуба хорошей игрой. У нас молодая команда, и для нас большая честь противостоять такому оппоненту. Для нас это будет праздник.

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Самое важное в предстоящем поединке – это организация игры, и этот вопрос будет стоять перед нами на первом месте. За счет организованной игры мы можем противостоять Динамо.

Разумеется, мы очень надеемся на наших опытных футболистов, в частности, Василия Кобина, Михаила Кополовца, Олега Допилку. Ожидаем, что они поведут за собой молодых игроков, которые еще даже не выступали во Второй лиге. Они будут примером для них, и от того, как проявят себя опытные исполнители, и будет зависеть итоговый результат", – цитирует Харковщенка официальный сайт Динамо.

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