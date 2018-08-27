Тренер Миная Харковщенко: Если женщина не разбирается в футболе – ей надо рожать детей, а не судить

Главный тренер Миная Игорь Харковщенко прокомментировал арбитраж в матче против Вереса.

"Чего нам сегодня не хватило? Очень просто. Не хватило квалификации судьи. Я никогда не говорю о судьях. Но сейчас уже приходится. Если женщина не разбирается в футболе. Ей надо рожать детей. Рожать детей, а не судить матчи. Понимаете? Есть тонкости в футболе, которых они не видят. Они не знают, как они судятся.

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Если каждое падение соперника – ставить штрафной в нашу сторону. При том, что мы изучали эту команду. Мы знали все их слабые и сильные стороны. Сильные – это то, что вы видели. Контратаки. Они в футбол мало играют. Они ждут контратаку и стандарт. Все. Все, во что эта команда могла сыграть и все, во что сыграла. Но, благодаря, я уже сказал, кому", – цитирует Игоря Харковщенко официальный сайт Вереса.

Заметим, матч обслуживала арбитр Козорог Кристина Викторовна.