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Тренер Милана Джампаоло назвал ключевой момент, который привел к поражению в дерби против Интера

12:28 32 Читати українською
Тренер Милана Джампаоло назвал ключевой момент, который привел к поражению в дерби против Интера
Марко Джампаоло / Reuters

Наставник Милана Марко Джампаоло оценил выступление своей команды в матче 4 тура Серии А против Интера.

 
Марсело Брозович 50’
Ромелу Лукаку 78’
50’ Марсело Брозович
78’ Ромелу Лукаку

"Мы начали очень нерешительно, потом успокоились. У Интера было больше опыта, но мы заполнили этот пробел в начале игры. Первый гол нарушил равновесие. Мы расклеились, было слишком много пауз, мне это не понравилось. Но Милан был в игре.

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Было очень много спешки в прессинга после потерь. Очевидно, что если вы играете высоко, вы рискуете, но это нормально, когда такие игроки против вас. Мне понравилась наша смелость, реакция, она была зрелой.

Леау? Я выпустил его, потому что Интер играет в три защитника, а у него хорошая скорость. Конечно, у Година больше опыта, мы видели это. Но мне нравится, что Рафаэль не робкий", – цитирует тренера Милана Gazzetta dello Sport.

Напомним, этот матч стал первым миланским дерби для Джампаоло в статусе тренера "россонери".

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Италия Марко Джампаоло Марко Джампаоло Милан - Интер Милан Милан
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