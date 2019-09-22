Тренер Милана Джампаоло назвал ключевой момент, который привел к поражению в дерби против Интера

Наставник Милана Марко Джампаоло оценил выступление своей команды в матче 4 тура Серии А против Интера.

"Мы начали очень нерешительно, потом успокоились. У Интера было больше опыта, но мы заполнили этот пробел в начале игры. Первый гол нарушил равновесие. Мы расклеились, было слишком много пауз, мне это не понравилось. Но Милан был в игре.

Милан – Интер – 0:2 – видео голов и обзор матча

Было очень много спешки в прессинга после потерь. Очевидно, что если вы играете высоко, вы рискуете, но это нормально, когда такие игроки против вас. Мне понравилась наша смелость, реакция, она была зрелой.

Леау? Я выпустил его, потому что Интер играет в три защитника, а у него хорошая скорость. Конечно, у Година больше опыта, мы видели это. Но мне нравится, что Рафаэль не робкий", – цитирует тренера Милана Gazzetta dello Sport.

Напомним, этот матч стал первым миланским дерби для Джампаоло в статусе тренера "россонери".

Интер эффектно обыграл Милан в дерби и вернул себе первое место