"Ириски" сейчас находятся на 15 месте в турнирной таблице чемпионата Англии, с 34 баллами в активе. Наставник Эвертона Дэвид Мойес, который спасает клуб от вылета, имеет зарплату на уровне лучших тренеров АПЛ.

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Как сообщает L'Equipe, 61-летний специалист получает ежемесячно более 1,2 млн евро до вычета налогов. Больше тренера Миколенко зарабатывают только Пеп Гвардиола из Манчестер Сити (1,98 млн) и наставник Арсенала Микель Артета (1,48 млн).

Стоит заметить, что Дэвид Мойес во второй раз возглавил Эвертон в январе 2025 года. До этого он работал с командой в период с 2002 по 2013 годы.

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