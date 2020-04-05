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Тренер Малиновского стал примером для Бабича – наставник Мариуполя также хочет выстроить итальянскую модель игры

11:44 29 Читати українською
Тренер Малиновского стал примером для Бабича – наставник Мариуполя также хочет выстроить итальянскую модель игры
Александр Бабич / Сайт Мариуполя

Главный тренер Мариуполя Александр Бабич рассказал о своих приоритетах в построении игры команды.

"На карантине смотрел многое. Из последнего – как мы играли против днепрян. Но интересны еще и соперники. Просмотрел ряд матчей Карпат, с которыми у нас встреча в 24-м туре. Вернулся к матчу Лиги Европы против АЗ. Мы тогда успели сделать только быстрый анализ, учитывая очень плотный график. А сейчас появилась возможность глубже вникнуть. Очень познавательно. Один тайм игры с АЗ я просматривал два дня. Конечно, с утра до ночи не сидел у монитора, но прокручивал эпизоды по несколько раз.

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С творчеством тренера Гасперини в Аталанте мы действительно очень плотно знакомы. Мне действительно интересно смотреть, как играют команды с тремя центральными защитниками. Недавно показывали повтор матча Интера и Лацио, каждый из которых придерживается именно такой схемы в обороне. С удовольствием пересмотрел. Но, конечно, живого футбола не хватает", – сказал Бабич в интервью Команда№1.

Напомним, Мариуполь перед паузой в УПЛ занимал восьмое место, имея в своем активе 25 очков.

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Мариуполь Мариуполь Аталанта Аталанта Александр Бабич Александр Бабич
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