Тренер Малаги Муньис оценил состояние Селезнева и Бланко Лещука перед матчем против Тенерифе

Наставник Малаги Хуан Рамон Лопес Муньис рассказал о том, как чувствует себя Евгений Селезнев и Густаво Бланко Лещук.

"Мы еще не приняли окончательного решения по Бланко-Лещуку, ведь у него неприятная травма плеча. Правда он быстро восстанавливается. Посмотрим. Лещук – это тот игрок, который хорошо вписывается в нашу систему игры и всегда помогает команде, когда нет Бланко Лещука, то план на поединок меняется.

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Селезнев? На этой неделе мы видели его более свежим. В плане физических кондиций. Но ему еще нужно немного времени, чтобы привыкнуть к нашим тактическим схемам. Ситуация улучшается с каждым днем. Он тренируется с желанием и ждет шанса сделать все возможное, чтобы принести пользу команде и сделать то, что ему необходимо", – цитирует Муньиса ElDesmarque.

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Заметим, что матч 23-го тура Сегунды между Тенерифе и Малагой состоится сегодня, 26 января. Начало поединка в 21:30.