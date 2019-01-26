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Тренер Малаги Муньис оценил состояние Селезнева и Бланко Лещука перед матчем против Тенерифе

26 января 12:40 124 Читати українською
Тренер Малаги Муньис оценил состояние Селезнева и Бланко Лещука перед матчем против Тенерифе
Евгений Селезнев / Малага

Наставник Малаги Хуан Рамон Лопес Муньис рассказал о том, как чувствует себя Евгений Селезнев и Густаво Бланко Лещук.

"Мы еще не приняли окончательного решения по Бланко-Лещуку, ведь у него неприятная травма плеча. Правда он быстро восстанавливается. Посмотрим. Лещук – это тот игрок, который хорошо вписывается в нашу систему игры и всегда помогает команде, когда нет Бланко Лещука, то план на поединок меняется.

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Селезнев? На этой неделе мы видели его более свежим. В плане физических кондиций. Но ему еще нужно немного времени, чтобы привыкнуть к нашим тактическим схемам. Ситуация улучшается с каждым днем. Он тренируется с желанием и ждет шанса сделать все возможное, чтобы принести пользу команде и сделать то, что ему необходимо", – цитирует Муньиса ElDesmarque.

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Заметим, что матч 23-го тура Сегунды между Тенерифе и Малагой состоится сегодня, 26 января. Начало поединка в 21:30.

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Испания Евгений Селезнев Евгений Селезнев Малага Малага Густаво Бланко Лещук Густаво Бланко Лещук Хуан Рамон Лопес Муньис Хуан Рамон Лопес Муньис
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