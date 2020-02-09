Тренер Лунина устроил истерику и едва не разорвал арбитра на куски – видео взрывных эмоций

Главный тренер Овьедо Хавьер Росада стал одной из самых заметных фигур поединка 27 тура Сегунды против Райо Вальекано (1:1).

Испанский специалист не смог сдержать эмоций после назначения пенальти в ворота его команды.

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Росада громко кричал что-то в адрес арбитра Трухильо Суареса, пока тот приближался с красной карточкой в руках. Наставник Овьедо порывался подойти к рефери и подробно объяснить ему свою позицию, однако помощники удержали 37-летнего испанца. В конце концов, пенальти был реализован, и команда Андрея Лунина потеряла важные два очка.

Таким образом, Росада не сможет сидеть на тренерской скамье в следующем туре Сегунды, когда Овьедо будет принимать Алькоркон.

Лунин помог Овьедо взять очки в Мадриде – украинец сыграл эффективно, но не остановил сенсационного чемпиона Англии