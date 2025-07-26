– Давайте немножко развенчаем все эти мифы и легенды о нагрузке Пономарева в Рухе. Говорят, что у вас это может быть 14-17 км за тренировку.

Рух попрощался с вратарем сборной Украины – он может воссоединиться с Пономаревым

– Это неправда, это мифы. Нагрузка, конечно, есть, потому что, по моему мнению, мы не можем в футбол сегодня играть без нагрузки. Мы хотим играть интенсивно, мы должны соответственно тренироваться, поэтому, конечно, нагрузки есть, но я не считаю, что эти нагрузки какие-то чрезмерные. Это нормальные нагрузки, и все футболисты на сегодняшний день их выдерживают. Что касается травм, я также не считаю, что травмы от нагрузок. Даже у Руха те травмы, которые были, – у нас были две или три мышечные травмы, все остальные – после стыков. Если мы хотим готовить футболистов под интенсивный футбол, мы должны работать интенсивно. У меня очень большие сомнения, что мы будем в Европе зарабатывать очки, проходить какие-то раунды, не играя в интенсивный футбол.

– Ок, 14-17 – это мифы, а базовая нагрузка для команды, когда есть эти нагрузки, – они какие?

– Есть разные микроциклы по нагрузкам. Мы же не каждый день делаем 10-12 км беговой работы и не бегаем каждый день спринты по 300-400 метров – это неправда. Есть дни, когда пробегают по 6 км, по 4 км, есть тактические дни, поэтому это все преувеличение.

– Слышали эту историю, что у вас на тренировках Пасича на носилках с поля выносили?

– На носилках не выносили, но новые требования для футболистов, и, конечно, они также должны адаптироваться, потому что им также сложно было. Мы знали, что не было такой интенсивности, не было таких нагрузок. Мы общались много с футболистами, но я хочу похвалить их, потому что они все достаточно качественно выполняют свою работу. Я даже когда-то говорил нашим тренерам, что нам не за что ругать футболистов.

– У вас Путря получил очень серьезное повреждение – едва ли не на первых минутах двусторонки, если не ошибаюсь. Это не связано с нагрузками?

– Это травма, это нормальный процесс. Я думаю, за сборы у нас меньше всего травм было среди всех команд УПЛ, – цитирует Пономарева ТаТоТаке.

Напомним, что Виталий Пономарев недавно возглавил ЛНЗ. Предыдущим клубом специалиста был Рух, с которым тренер работал последние 5 лет.

Без Усика, але, кажуть, із Шевою: нокдаун Полісся від третьої команди Андорри зблизька – ЕКСКЛЮЗИВ