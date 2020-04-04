Тренер Ливерпуля заявил о готовности покинуть команду Клоппа

У Ливерпуля могут возникнуть трудности с вбросом аутов в следующем сезоне.

Томас Гроннемарк работает бок о бок с Юргеном Клоппом уже в течение 18 месяцев, но специалист не входит в тренерский штаб мерсисайдцев.

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"Не знаю, может я окажусь в Тоттенхэме или Манчестер Юнайтед в следующем сезоне – как фрилансер, я не привязан в этом плане.

Главное, не переходить к прямому конкуренту во время сезона, это мое правило. Вот почему я отклонил предложение из АПЛ в этом сезоне", – цитирует Гроннемарка Kicker.

Томас является специалистом ввода мяча в игру из аута и именно этому ремеслу учит игроков Ливерпуля. Его практики считают очень эффективными, поэтому на специалиста охотятся и другие топ-клубы.

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