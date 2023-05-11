Юрген Клопп решил расстаться с одним из своих помощников, который отвечал за розыгрыш аутов.

Специалист по вбрасыванию мяча из аута Томас Гроннемарк прекратит сотрудничество с мерсисайдским клубом по окончании сезона. Об этом датчанин заявил на своей страничке в Twitter.

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"Всё хорошее рано или поздно заканчивается. Мы с Ливерпулем решили не продлевать соглашение об обучении игроков по вбрасыванию мяча из аута после пяти отличных сезонов. Я горжусь тем, что помог Ливерпулю подняться с 18-го на первое место в английской Премьер-лиге по вбрасыванию мяча под давлением", – написал Гроннемарк, который работал в Ливерпуле с 2018 года.

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