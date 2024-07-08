Ливерпуль провёл переговоры с Хейтингой и достиг с ним соглашения, информирует De Telegraaf. Джон отлично знает город: он пять лет провёл в составе злейшего врага "красных", Эвертоне – с 2009 по 2014 год. За это время он провёл за "ирисок" более 100 матчей.

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После завершения игровой карьеры Хейтинга работал в различных командах Аякса, в том числе он провёл 6 месяцев в первой команде в статусе временного наставника. В прошлом сезоне нидерландец работал помощником Дэвида Мойеса в Вест Хэме.

Сейчас 40-летний специалист был свободен. Он с радостью принял предложение Ливерпуля.

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