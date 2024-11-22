Нидерландца спросили, что он думает о новом контракте Хосепа Гвардиолы и Манчестер Сити.

Гвардиола официально продлил контракт с Манчестер Сити

"Прежде всего это хорошие новости для Шити, также для лиги", – заявил Слот, спровоцировав взрыв соцсетей. Из-за особенностей акцента наставник Ливерпуля сказал не "City", а "Shitty". Это слово означает "дерьмо" и часто используется врагами Ман Сити для оскорблений.

Очень скоро Слоту придется "отвечать за слова". 1 декабря Ливерпуль будет принимать Ман Сити в рамках 13-го тура АПЛ. Сейчас "красные" опережают команду Гвардиолы на 5 очков.

Did Slot just called them “shitty”



pic.twitter.com/BzjCD6l2k4 — Braden (@Braden_LFC) November 22, 2024

"За все то дерьмо, которое мы съели": последняя команда Лиги чемпионов без голов подарила очко Шахтеру и переживает ренессанс