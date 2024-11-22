Тренер Ливерпуля назвал Ман Сити "дерьмом" – видео забавной оговорки
Наставник Ливерпуля Арне Слот ненароком оскорбил главного конкурента в борьбе за чемпионство.
Нидерландца спросили, что он думает о новом контракте Хосепа Гвардиолы и Манчестер Сити.
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"Прежде всего это хорошие новости для Шити, также для лиги", – заявил Слот, спровоцировав взрыв соцсетей. Из-за особенностей акцента наставник Ливерпуля сказал не "City", а "Shitty". Это слово означает "дерьмо" и часто используется врагами Ман Сити для оскорблений.
Очень скоро Слоту придется "отвечать за слова". 1 декабря Ливерпуль будет принимать Ман Сити в рамках 13-го тура АПЛ. Сейчас "красные" опережают команду Гвардиолы на 5 очков.
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