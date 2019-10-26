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Тренер Лиона Гарсия допустил курьезную ошибку и назвал свою команду Марселем – фейл дня

10:53 33 Читати українською
Тренер Лиона Гарсия допустил курьезную ошибку и назвал свою команду Марселем – фейл дня
Руди Гарсия / Getty Images

Главный тренер Лиона Руди Гарсия не полностью адаптировался на новом месте работы и порой забывает даже название своей команды.

Курьезный инцидент произошел на пресс-конференции Гарсии перед матчем 11 тура Лиги 1 против Метца.

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"Если мы будем играть лучше, то болельщики пойдут за нами, ведь они любят Oлимпик Марсель. Они любят Олимпик Лион, конечно же, Oлимпик Лион", – приводит слова Гарсии Le Figaro.

Напомним, 55-летний специалист возглавил Лион лишь на прошлой неделе, а до этого он три сезона работал именно в Марселе.

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