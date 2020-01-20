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Тренер Легии – о спарринге с Динамо: У нас был сильный соперник из топ-категории

09:39 75 Читати українською
Тренер Легии – о спарринге с Динамо: У нас был сильный соперник из топ-категории
Александар Вукович / фото с открытых источников

Главный тренер польской Легии Александар Вукович прокомментировал ничью в контрольном матче с киевским Динамо (1:1).

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Динамо Киев
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1 : 1
1
Легия
16:00 19:01:2020
завершено
 

"Ценный спарринг. У нас был сильный соперник из топ-категории, который заслуживает уважения и требует соответствующего подхода. Было много хороших моментов, но и несколько плохих. Это нормально.

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Мы довольны. Мы получили уверенность, что выполненная нами работа имела смысл, но нам есть еще над чем работать", – цитирует Вуковича официальный сайт Легии.

Напомним, Динамо и Легия разошлись миром (1:1). На гол Антолича на 13-й минуте уже перед самым перерывом точным ударом ответил Цитаишвили.

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