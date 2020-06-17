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Тренер Леганеса имитировал судейские свистки во время матча с Барселоной – арбитр наказал хитреца удалением

11:37 6 Читати українською
Тренер Леганеса имитировал судейские свистки во время матча с Барселоной – арбитр наказал хитреца удалением
Арбитр наказывает Агирре / AS

Наставник Леганеса Хавьер Агирре спровоцировал настоящий скандал в матче 29 тура Примеры против Барселоны (0:2).

42’ Ансу Фати
69’ Лионель Месси
 
42’ Ансу Фати
69’ Лионель Месси

Арбитр встречи Мартинес Мунуера удалил 61-летнего мексиканца на 90 минуте, информирует AS.

Голы Месси и юного Фати в видеообзоре матча Барселона – Леганес – 2:0

По ходу матча часто было слышно посторонние свистки, которые никоим образом не касались судьи. Мунуера долго не обращал на них внимания, однако под занавес игры все же подошел к Агирре и показал ему прямую красную карточку. В судейском протоколе тренера Леганеса обвинили "в умышленной имитации звука свистка с намерением сбить с толку игроков, которые ранее получили предупреждение".

Добавим, что Агирре решил не приходить на послематчевую пресс-конференцию, а вместо него с журналистами говорил ассистент Тони Амор.

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blog_ava
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02:57
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Теги
Хавьер Агирре Хавьер Агирре Барселона - Леганес Испания футбольные курьёзы Арбитры Леганес Леганес
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