Тренер Леганеса имитировал судейские свистки во время матча с Барселоной – арбитр наказал хитреца удалением

Наставник Леганеса Хавьер Агирре спровоцировал настоящий скандал в матче 29 тура Примеры против Барселоны (0:2).

Арбитр встречи Мартинес Мунуера удалил 61-летнего мексиканца на 90 минуте, информирует AS.

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По ходу матча часто было слышно посторонние свистки, которые никоим образом не касались судьи. Мунуера долго не обращал на них внимания, однако под занавес игры все же подошел к Агирре и показал ему прямую красную карточку. В судейском протоколе тренера Леганеса обвинили "в умышленной имитации звука свистка с намерением сбить с толку игроков, которые ранее получили предупреждение".

Добавим, что Агирре решил не приходить на послематчевую пресс-конференцию, а вместо него с журналистами говорил ассистент Тони Амор.

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